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Слідами поїздки Софі та Едварда на Мальту: палац поділився архівним фото королеви Єлизавети з чоловіком, які там жили

Слідами поїздки Софі та Едварда на Мальту: палац поділився архівним фото королеви Єлизавети з чоловіком, які там жили

Принцеса Єлизавета і принц Філіп у вітальні вілли Guardamangia, 21 квітня 1950 року, Мальта / Фото: Associated Press

Герцогиня Софі та принц Едвард нещодавно відвідали віллу на Мальті, де жила принцеса Єлизавета та принц Філіп незабаром після їхнього весілля 1947 року.

Единбурзькі відвідали екскурсію по віллі Гуардамангія у супроводі представників Heritage Malta, щоб дізнатися більше про реставраційні роботи, що проводяться в колишній резиденції покійної королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа, покійного герцога Единбурзького.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images
Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

"Герцог і герцогиня Единбурзькі відвідали віллу Гуардамангіа: будинок королеви Єлизавети II (тоді принцеси Єлизавети) і принца Філіпа від 1949 до 1951 року, коли принц служив на Мальті як морський офіцер. Наразі вілла реставрується, а герцогу і герцогині провели екскурсію співробітники проєкту зі збереження спадщини", — йдеться у підписі під фото Софі та Едварда поряд з яким фото принцеси Єлизавети та її чоловіка тих часів.

Раніше ми вам показували, який вигляд мало улюблене сімейне гніздечко британської королеви до того, як вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року.

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