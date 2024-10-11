Слідами поїздки Софі та Едварда на Мальту: палац поділився архівним фото королеви Єлизавети з чоловіком, які там жили

Герцогиня Софі та принц Едвард нещодавно відвідали віллу на Мальті, де жила принцеса Єлизавета та принц Філіп незабаром після їхнього весілля 1947 року.

Единбурзькі відвідали екскурсію по віллі Гуардамангія у супроводі представників Heritage Malta, щоб дізнатися більше про реставраційні роботи, що проводяться в колишній резиденції покійної королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа, покійного герцога Единбурзького.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

"Герцог і герцогиня Единбурзькі відвідали віллу Гуардамангіа: будинок королеви Єлизавети II (тоді принцеси Єлизавети) і принца Філіпа від 1949 до 1951 року, коли принц служив на Мальті як морський офіцер. Наразі вілла реставрується, а герцогу і герцогині провели екскурсію співробітники проєкту зі збереження спадщини", — йдеться у підписі під фото Софі та Едварда поряд з яким фото принцеси Єлизавети та її чоловіка тих часів.

Сьогодні, The Duke and Duchess of Edinburgh visited Villa Guardamangia: home to Queen Elizabeth II (then Princess Elizabeth) and Prince Philip між 1949 і 1951 whilst The Prince була встановлена в Malta як Naval officer.



The villa currently being restored, and The Duke… pic.twitter.com/PyL7zUmXlo — The Royal Family (@RoyalFamily) October 9, 2024

Раніше ми вам показували, який вигляд мало улюблене сімейне гніздечко британської королеви до того, як вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року.

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