Стежте за губами: фото Путіна, які доводять, що він хворий

Стежте за губами: фото Путіна, які доводять, що він хворий

Кремлівський диктатор Путін привітав Україну з Великоднем, випустивши чергову партію крилатих ракет по мирних містах.

Сам же вирушив на великоднє богослужіння до храму Христа Спасителя. Його очолив лідер Руської православної церкви патріарх Кирило, який підтримав вторгнення Путіна в Україну.

Володимир Путін / Associated Press

Відео, яке з'явилося в Мережі після служби, вже розібрали у найдрібніших подробицях. Західні ЗМІ і, зокрема, Daily Mail пишуть, що кадри доводять, що президент РФ почувається погано і помітно нервує. На кадрах він має невпевнений вигляд, весь час стискає і прикушує губи і нескінченно крутиться.

Володимир Путін

Володимир Путін

Західні журналісти зазначають, що Путін вже не такий впевнений, яким він був раніше. Нервовий, розсіяний, невпевнений, боягузливий… такими словами охарактеризували його міміку у пресі.

Володимир Путін

У той же час експерти кажуть, що сухість у роті, яка утворюється, коли людина нервується, може також свідчити про хворобу Паркінсона, на яку, згідно з чутками, давно страждає Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін

Нагадаємо, після зустрічей і Путіна і Шойгу минулого тижня багато хто звернув увагу на те, як міцно диктатор схопився за край столу. Експерт із невербальної комунікації Валентин Кім проаналізував відеозапис та виніс свій вердикт.