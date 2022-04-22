Слідкуйте за руками: 10 знімків Путіна, які доводять, що з ним щось не так

Слідкуйте за руками: 10 знімків Путіна, які доводять, що з ним щось не так

У четвер, 21 квітня, російські пропагандистські канали показали відеозапис, на якому президент країни-агресорки Володимир Путін зустрівся у Кремлі зі своїм міністром оборони Сергієм Шойгу.

Шойгу, про здоров'я якого останнім часом ходить багато суперечливих чуток, відверто набрехав Путіну про "звільнення Маріуполя", а потім додав, що в місті залишаються "понад дві тисячі" українських військових. Проте окрім дивності самої зустрічі та розмови, багатьох зацікавив і сам Путін, а точніше його поведінка, поза та положення рук. Окрім безлічі мемів, відео та жартів, користувачі знову заговорили про те, що російський фюрер чимось хворий.

Associated Press

Ми зібрали знімки, зроблені в цьому ж кабінеті і практично в такій самій позі і на всіх них у диктатора щось із руками, також Путін завжди сутулиться або сидить надто розслаблено. Дуже сильно президент любить триматися рукою за стіл, як і у недавньому ролику. Нагадаємо, що ще в 2020 року низка західних ЗМІ, зокрема і The Sun, написали про те, що у Путіна хвороба Паркінсона, однак, звичайно ж, Пєсков це спростував.

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

Володимир Путін / Associated Press

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