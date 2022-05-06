Слідом за Анджеліною Джолі: Джилл Байден полетіла на зустріч із українськими біженцями

Перша леді США продовжує підтримувати Україну.

Вчора, 5 травня, Джилл Байден вирушила до Румунії і Словаччини, де вона зустрінеться з українськими біженцями. Її візит триватиме 4 дні.

Папараці сфотографували її перед відльотом на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд.

Джилл Байден

Дружина президента одягла до червоного пальта аксесуари у кольорах українського прапора: синій шарф і жовту маску.

Джилл Байден

Перша леді США поспілкується з жінками та дітьми з України, підтримає їх. День матері вона відсвяткує у місті Кошице разом із українськими переселенцями, які наразі проживають у центрі для біженців та у спеціальних школах.

Джилл Байден

Крім того, пані Байден зустрінеться з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

До слова, Джилл підтримує Україну у цей нелегкий для неї час, коли Росія повномасштабно вторглася на її територію. Нещодавно перша леді виступила на відкритті виставки Інституту костюма у Метрополітен. Там вона з'явилася у флористичній сукні від Tom Ford із блакитними та жовтими квітами. У промові перша леді торкнулася важливості і розповіла про її значення в політиці, згадавши водночас Україну і своє недавнє вбрання із соняшником.

Нагадаємо, нещодавно Україну відвідала Анджеліна Джолі. Голлівудська акторка і спеціальна пані посол ООН у справах біженців побувала у Львові та області. Вона зустрілася із маленькими українцями, які вимушені були евакуюватися зі сходу України.

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