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Слідом за Чарльзом та Кейт: ще одна британська герцогиня оголосила, що у неї рак
Герцогиня Ратленд, яка проживає в замку Бельвуар у Лестерширі, зробила днями гучну заяву про свою недугу.
Герцогиня Ратленд розповіла, що, як і король Чарльз та принцеса Уельська Кейт, минулого року їй поставили діагноз — рак і це її шокувало.
Діагноз раку грудей другої стадії їй поставили після того, як вона виявила ущільнення, яке вона спочатку прийняла за «прищ чи кісту».
61-річна жінка, також відома як Емма Меннерс, пізніше пройшла біопсію і у неї діагностували рак, після чого їй зробили операцію з видалення лівої молочної залози та провели курс променевої терапії.
«Рак — це огидна хвороба та остаточне зневірення. Ніхто не застрахований — ні король Англії, ні принцеса Уельська, ні точно не я», — цитує її слова The Mirror.
Мама п’ятьох дітей каже, що тепер вона переглянула свій спосіб життя, зосередившись на дієті. Вона також каже, що щодня займається медитацією під керівництвом інструктора, щоб знизити рівень стресу, любить прогулянки на природі і пише щоденник.
Герцогиня у розлученні зі своїм чоловіком Девідом, 11-м герцогом Ратлендом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про родичів короля Великої Британії, які страждали на рак.