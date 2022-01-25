Слідом за Гаррі: принц Ендрю може втратити поліцейську охорону

Нещодавно ми писали, що принц Гаррі намагається повернути собі можливість приватно сплачувати поліцейську охорону, коли приїжджає до Великої Британії.

Принц Гаррі подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке раніше забороняло йому особисто сплачувати поліцейську охорону для нього самого та його сім'ї під час перебування у Великій Британії. Таким чином, приїзд Гаррі та Меган з дітьми на платиновий ювілей королеви Єлизавети залишається під питанням.

Тепер і герцог Йоркський, середній син королеви Єлизавети II, якого громадянка США Вірджинія Джуффре звинувачує в сексуальному насильстві, може втратити поліцейську охорону, пише Daily Mail.

Принц Чарльз та принц Ендрю / Getty Images

Ендрю може втратити цілодобову охорону поліції вже наступного місяця. Герцог Йоркський, який залишається дев'ятим у черзі на трон, досі мав право утримувати своїх поліцейських охоронців, які фінансуються за рахунок платників податків, що коштувало державі приблизно 2-3 мільйони фунтів стерлінгів на рік.

Також читайте Королева Єлизавета II несподівано полетіла до Сандрінгема

Це викликало гострі суспільні дебати, особливо тому, що його племінник, принц Гаррі, був позбавлений захисту поліції, коли 2020 року пішов із королівської родини та переїхав до Сполучених Штатів.

"Ситуація щодо Гаррі незручна. І якщо Гаррі, який більше не працює членом королівської родини, не отримує охорони у Великій Британії, то навіщо вона Ендрю?" — кажуть джерела. У той же час повідомляється, що принц Ендрю, який живе в Royal Lodge у Віндзорі, завжди користуватиметься цілодобовим захистом, який забезпечується проживанням в безпосередній близькості від королівської резиденції.

Принц Ендрю, принц Гаррі та принц Вільям / Getty Images

Читайте також: