Слідом за Кейт: онука королеви з'явилася на публіці у коротких джинсових шортах

Літо – час носити короткі шорти та члени британської королівської родини тут не є винятком.

Нещодавно ми бачили, як герцогиня Кембриджська відвідувала змагання і під час відвідування Гран-прі Великої Британії з вітрильного спорту у Плімуті і з'явилася на публіці спочатку у білих коротких шортах, а потім переодягнулась у сині.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Також надихнувшись образами герцогині Кейт, згадували, як короткі шорти носила принцеса Уельська Діана. Вона любила носити переважно велосипедні шорти.

А ось онука королеви Єлизавети II – Зара Тіндалл у вихідні разом із чоловіком Майком та дітьми відвідала Фестиваль британського триборства 2022 року у Геткомб-парку, в якому брала участь, як наїзниця.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Вона приїхала на захід у коротких джинсових шортах, які доповнила фірмовою синьою футболкою-поло, чорними кросівками та чорною бейсболкою.

Зара мати трьох дітей, всіх трьої вона взяла із собою на змагання. Також її підтримувала мати принцеса Анна.

Майк Тіндалл із дочкою Леною / Фото: Getty Images

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