Слідом за кораблем: які бьюті-бренди пішли з Росії

Тепер любителям косметики буде скрутно, адже багато хто з відомих брендів пішов із країни-агресорки.

24 лютого Росія цинічно напала на Україну та почала знищувати наші міста, вбивати дітей та беззахисних громадян. Через цю війну тисячі людей залишилися без домівок та засобів для існування, але безслідно для росіян це все не минуло, адже багато компаній заявили про припинення свого бізнесу в цій ворожій країні, не бажаючи бути спонсором геноциду.

Вже з РФ вивели свій бізнес IKEA, Coca-Cola, конгломерат LVMH, якому належить безліч люксових брендів, а також мережа косметичних магазинів Sephora.

Не знайдуть росіяни більше на полицях своїх магазинів і ці косметичні продукти:

L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Lancôme, Vichy, La-Roche-Posay, Redken, Kérastase, Old Spice, Olay, Herbal Essense, Clinique, DKNY, MAC, Bobbi Brown, Micael Kors, Tom Ford Beauty, Dr.Jart+, La Mer, Orijins, Tom Ford Beauty, Too Faced, Tommy Hilfiger, Kilian, Aramis, Darphin, Jo Malone, Estee Lauder, Glamglow, Smashbox, Le Labo, Aveda, Lab Series, Tory Burch, Rodin, Aerin Beauty, Bumble and Bumble.

Estee Lauder / Getty Images

Але попри війну, продовжує заробляти на крові французько-американська косметична мережа Coty. Компанія не збирається йти з російського ринку. Coty належать близько 70 брендів, серед яких: Calvin Klein, Max Factor, Chloe, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, Lacoste, OPI, Philosophy, Rimmel, Stella McCartney, Bruno Banani, Bourjois та Sally Hansen, Wella.

