Слідом за палацом: друзі принцеси Кейт розповіли, коли вона повернеться до публічного життя

Днями Кенсінгтонський палац заявив, що принцеса Кетрін не повернеться до роботи, поки лікарі не дадуть їй на цей дозвіл. Так само було і у випадку короля Чарльза III, який все ще лікується від раку, але повернувся до публічних заходів.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Люди, близькі до принцеси Уельської, пролили світло, коли ми зможемо побачити повернення майбутньої королеви до роботи. За словами її друзів, вона не скоро повернеться на роботу. Це точно буде не найближчим часом, пише express.co.uk.

Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що принцеса Кейт була схвильована результатами роботи її Центру раннього дитинства Королівського фонду, який закликає до збільшення інвестицій у розвиток дітей раннього віку. Ця новина породила надію на те, чи зможе принцеса Кейт повернутися до громадських обов'язків у найближчому майбутньому, Що спонукало джерела в Кенсінгтонському палаці внести роз'яснення.

Принцеса Кейт на роботі / Фото: Getty Images

У палаці заявили, що, хоча Кейт "цілком була в курсі всього процесу підготовки звіту, це "не слід розглядати як повернення принцеси Уельської до роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, з якими наслідками зіткнулася принцеса Уельська під час проходження курсу профілактичної хіміотерапії.

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