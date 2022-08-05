Слідом за виходами герцогині Кейт: роздивляємося образи принцеси Діани у коротких шортах

Свого часу мама принців Вільяма та Гаррі – Діана – любила з'являтися на публіці у коротких шортах. Особливо її любов'ю були велосипедні шорти – справжній хіт серед модниць 90-х.

Нещодавно ми роздивлялися рідкісні виходи герцогині Кейт у коротких шортах. Слід зазначити, що її свекруха принцеса Уельська теж любила іноді порушувати протокол і з'являлася на публіці в коротких велосипедних шортах.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Зазначимо, згідно з протоколом, членам королівської сім'ї дозволено носити шорти певної довжини лише за виконання офіційних обов'язків. Але ця довжина безперечно не вище колін.

Принцеса Діана в коротких кольорових велосипедах часто вирушала просто у своїх справах і, природно, її фотографували папараці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У відпустці, яку сім'я часто проводила з іспанськими монархами – королем Хуан Карлосом I та королевою Софією, а також іншими родичами, принцеса Уельська теж одягала яскраві кольорові шорти, вже не велосипедні, а бавовняні.

Принцеса Діана з іспанською королівською родиною / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська завжди могла похизуватися гарною фігурою. Також її часто фотографували із синами під час відпочинку на пляжах.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми збирали для вас добірку зірок, які так само, як і принцеса Діана люблять носити велосипедки.

Читайте також: