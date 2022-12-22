Дотримується традицій Єлизавети II: палац оголосив, коли король Чарльз III офіційно відсвяткує день народження

Палацом було оголошено, що це відбудеться 17 червня 2023, через шість тижнів після коронації Чарльза, запланованої на 6 травня 2023 року.

Королева Єлизавета II та король Чарльз III з королевою Каміллою / Фото: Associated Press

Зазначимо, що справжній день народження короля Чарльза припадає на листопад, але, як і його покійна мати королева Єлизавета II, він святкуватиме у червні тому, що влітку для цього найкраща погода.

Вважається, що ця традиція зародилася за правління короля Георга II 1748 року. Георг II народився у жовтні, але святкувати день народження було зручніше у теплу пору року, тому обрали червень. Свято має випадати на суботу, зазвичай це дати у проміжку від 11 по 17 червня. Парад Trooping the Color став визначною подією в королівському календарі під час правління королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II, король Чарльз III та принцеса Уельська з дітьми / Фото: Associated Press

За традицією в такому параді візьмуть участь понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів. У той час як деякі члени королівської родини братимуть участь верхи на конях, інші проїдуть у кареті від Букінгемського палацу до кінної гвардії, а потім король Чарльз прийме салют на параді. Потім члени королівської родини зберуться на балконі Букінгемського палацу, щоб подивитися на політ літаків Королівських ВПС та "Червоних стріл".

Trooping the Colour / Фото: Associated Press

У червні 2022 року королева Єлизавета II востаннє вийшла на балкон палацу, щоб привітати публіку. Пізніше стало відомо, що другий її вихід у зеленому пальті, який багатьом так запам'ятався, відбувся завдяки тому, що її вмовив Чарльз. Як ми й припускали, цей вихід став її останньою її появою на балконі Букінгемського палацу.

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