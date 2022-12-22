Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дотримується традицій Єлизавети II: палац оголосив, коли король Чарльз III офіційно відсвяткує день народження

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
415
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дотримується традицій Єлизавети II: палац оголосив, коли король Чарльз III офіційно відсвяткує день народження

Королева Єлизавета II, король Чарльз III та принцеса Уельська з дітьми / Фото: Associated Press

Букінгемський палац оголосив, коли відбудеться перше публічне святкування дня народження нового короля Чарльза III на параді відомому, як Trooping the Colour.

Палацом було оголошено, що це відбудеться 17 червня 2023, через шість тижнів після коронації Чарльза, запланованої на 6 травня 2023 року.

Королева Єлизавета II та король Чарльз III з королевою Каміллою / © Associated Press
Королева Єлизавета II та король Чарльз III з королевою Каміллою / Фото: Associated Press

Зазначимо, що справжній день народження короля Чарльза припадає на листопад, але, як і його покійна мати королева Єлизавета II, він святкуватиме у червні тому, що влітку для цього найкраща погода.

Вважається, що ця традиція зародилася за правління короля Георга II 1748 року. Георг II народився у жовтні, але святкувати день народження було зручніше у теплу пору року, тому обрали червень. Свято має випадати на суботу, зазвичай це дати у проміжку від 11 по 17 червня. Парад Trooping the Color став визначною подією в королівському календарі під час правління королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II, король Чарльз III та принцеса Уельська з дітьми / © Associated Press
Королева Єлизавета II, король Чарльз III та принцеса Уельська з дітьми / Фото: Associated Press

За традицією в такому параді візьмуть участь понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів. У той час як деякі члени королівської родини братимуть участь верхи на конях, інші проїдуть у кареті від Букінгемського палацу до кінної гвардії, а потім король Чарльз прийме салют на параді. Потім члени королівської родини зберуться на балконі Букінгемського палацу, щоб подивитися на політ літаків Королівських ВПС та "Червоних стріл".

Trooping the Colour / © Associated Press
Trooping the Colour / Фото: Associated Press

У червні 2022 року королева Єлизавета II востаннє вийшла на балкон палацу, щоб привітати публіку. Пізніше стало відомо, що другий її вихід у зеленому пальті, який багатьом так запам'ятався, відбувся завдяки тому, що її вмовив Чарльз. Як ми й припускали, цей вихід став її останньою її появою на балконі Букінгемського палацу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
415
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація