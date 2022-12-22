Дотримується традицій Єлизавети II: палац оголосив, коли король Чарльз III офіційно відсвяткує день народження

Букінгемський палац оголосив, коли відбудеться перше публічне святкування дня народження нового короля Чарльза III на параді відомому, як Trooping the Colour.
Палацом було оголошено, що це відбудеться 17 червня 2023, через шість тижнів після коронації Чарльза, запланованої на 6 травня 2023 року.
Зазначимо, що справжній день народження короля Чарльза припадає на листопад, але, як і його покійна мати королева Єлизавета II, він святкуватиме у червні тому, що влітку для цього найкраща погода.
Вважається, що ця традиція зародилася за правління короля Георга II 1748 року. Георг II народився у жовтні, але святкувати день народження було зручніше у теплу пору року, тому обрали червень. Свято має випадати на суботу, зазвичай це дати у проміжку від 11 по 17 червня. Парад Trooping the Color став визначною подією в королівському календарі під час правління королеви Єлизавети II.
За традицією в такому параді візьмуть участь понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів. У той час як деякі члени королівської родини братимуть участь верхи на конях, інші проїдуть у кареті від Букінгемського палацу до кінної гвардії, а потім король Чарльз прийме салют на параді. Потім члени королівської родини зберуться на балконі Букінгемського палацу, щоб подивитися на політ літаків Королівських ВПС та "Червоних стріл".
У червні 2022 року королева Єлизавета II востаннє вийшла на балкон палацу, щоб привітати публіку. Пізніше стало відомо, що другий її вихід у зеленому пальті, який багатьом так запам'ятався, відбувся завдяки тому, що її вмовив Чарльз. Як ми й припускали, цей вихід став її останньою її появою на балконі Букінгемського палацу.
Читайте також: