Служила королеві 30 років: чому король Чарльз III так швидко позбувся помічниці Єлизавети II

Анджела Келлі була стилісткою Її Величності королеви Єлизавети II, а також її правою рукою і працювала на монархиню понад 30 років. Але від дня сходження короля Чарльза III на престол вона була змушена покинути Віндзорський замок.

Насправді король Чарльз звільнив не лише місіс Келлі. Кажуть, скорочення зазнав і інший персонал покійної королеви Єлизавети II, що викликало неприємний осад у багатьох.

Близько 100 співробітників Clarence House також було звільнено новим монархом, пише express. Королівський кореспондент "Таймс" Валентин Лоу пише в оновленій версії своєї книжки "Придворні":

"Всі знали, що будуть звільнення, але різка манера подачі новин залишила у багатьох неприємний присмак". Співробітники королівської родини були "абсолютно в люті" та "дуже вражені".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Пані Келлі була правою рукою королеви, і вся її кар'єра будувалася навколо роботи з монархинею. В останні роки життя Єлизавети II Анджела навіть жила з нею у кімнатах по сусідству у Віндзорському замку. На початку травня з'явилася інформація про те, що король Чарльз подарував Келлі будинок, до якого вона мала з'їхати. Але, як стверджує королівський кореспондент Daily Express Річард Палмер, вона могла б залишатися у своїх апартаментах у Віндзорі стільки, скільки хотіла. Чарльз зробив їй подарунок у вигляді нового будинку для того, щоб вона могла бути ближче до своєї родини.

"У неї є діти та онуки на півночі Англії, і, як я розумію, вона хотіла проводити з ними більше часу", — каже кореспондент.

А в палаці Анджелі Келлі просто не було чим зайнятися. Отже, переїзд був очевидний, а вчинок короля розцінений, як щедрий.

Анджела Келлі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, серед інших звільнень, здійснених королем, були особисті секретарі, фінансовий відділ, команда зі зв'язків із громадськістю та домашній персонал, які, як повідомляється, були повідомлені про це заздалегідь.

Днями стало відомо, що Чарльз ухвалив нове кадрове рішення, про яке тепер усі говорять.

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