Смачно і красиво: у Білому домі показали, якими стравами пригощали прем’єр-міністра Австралії на державній вечері

Джилл Байден разом із шеф-кухаркою презентували журналістам меню і декор столів для державної вечері, організованої на честь візиту до Вашингтона Ентоні Альбанезе.

Президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден з нагоди офіційного візиту прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе і його коханої Джоді Гейдон організували державну вечерю, на яку завітають від 325 до 350 гостей. А напередодні Білий дім презентував пресі страви, які приготували для поважних гостей. А також показали, як засервували столи.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Меню для державної вечері розробила запрошена шеф-кухарка і співзасновниця ресторану Cúrate в Ешвіллі – Кеті Баттон. Вона зазначила, що воно поєднало найкращу їжу обох народів, пише Daily Mail.

Кеті Баттон розповідає про меню / Фото: Associated Press

"Ми хотіли зустріти гостей з Австралії з теплом і щедрістю осені у Сполучених Штатах", – сказала Баттон.

На перше був салат зі смаженим буряком "Фаро" і травами та кабачковий суп із масляним горіхом, копченою паприкою і цукатами з гарбузового насіння.

Фото: Associated Press

Як основну страву, подали тушковані ребра з сарсапарілою, молодою морквою у глазурі із сорго, брюссельською капустою, пюре із селерою і морквяним соком.

Фото: Associated Press

На десерт було тістечко з фундуком і шоколадним мусом та морозиво Crème Fraîche.

Головна кондитерка Білого дому Сюзі Моррісон / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

До речі, морозиво є улюбленим десертом Джо Байдена, його часто подають на державних обідах.

"Це робить його щасливим", – зазначив секретар Білого дому з протокольних питань Карлос Елізондо.

Столи гарно засервірували лавандовою і чорною з вишитими бісером квітами скатертинами, різнокольоровими квітами (які представляли обидві країни: троянди й дельфініум для Сполучених Штатів та евкаліпт для Австралії) і свічками. На тарілках лежали блакитні серветки з кільцем із кораловими квітами.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Перша леді хотіла, щоб декор нагадував гостям їхні будинки.

"Вона обрала декор, який потішить і здивує гостей, незалежно від того, прибули вони з Австралії чи Сполучених Штатів, щось, що нагадає їм знайомі пейзажі їхніх домівок. У той момент, коли гості завтра увійдуть до павільйону, вони поринуть у колір", – сказав Елізондо.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден зустрічала Ентоні Альбанезе в сукні кобальтового кольору з вирізами на рукавах і в білих блискучих туфлях на шпильках.

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