Смачно та корисно: що полюбляє їсти на обід принцеса Уельська

41-річна принцеса Кейт має бездоганний вигляд. І це не лише завдяки спорту, а й правильному раціону харчування.

Поки ви розглядаєте новий яскравий лук принцеси Уельської під час їхнього візиту з Вільямом до Національного спортивного центру Бішам-Еббі, який проходить сьогодні вдень, ми вирішили поговорити якраз про обід.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А точніше про те, що ж полюбляє їсти в обід принцеса Кейт, яка, як відомо, їсть на сніданок смузі або вівсянку, а на вечерю віддає перевагу печені, пасті або каррі.

Як повідомляє видання express, що розібралося в цій темі, принцеса Уельська любить обідати вегетаріанськими стравами, хоча вона і не вегетаріанка. Її фаворитами є салати з кавуна, табулі (східний салат, інгредієнтами є булгур і дрібно порубана зелень петрушки), севичі (страва з риби або морепродуктів) та гаспачо, а також овочеві шашлики та каррі з сочевиці.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також не секрет, що Кейт та Вільям час від часу люблять суші.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальний розпорядок дня принцеси Кейт, якого вона дотримується.

Читайте також: