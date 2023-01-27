Смарагдовий їй пасує: королева Матильда в гарному образі відвідала церемонію

Королева Бельгії Матильда продемонструвала ще один ефектний образ на світському заході.

Королева, яка нещодавно відсвяткувала 50-річчя, відвідала вручення премії Awa Prize, ініціативи бельгійського агентства розвитку Enabel у Брюсселі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Премія Awa відзначає підприємницьку діяльність жінок у країнах-партнерах Бельгійського співробітництва та позитивний вплив їхніх проєктів на їхні спільноти.

На захід Матільда приїхала у смарагдовій сукні міді в принт, до якої підібрала бежеві туфлі-човники із замші та бежевий клатч тримала в руках. У вухах Матильди були цікавої форми великі сережки, вона зробила укладання, легкий макіяж, прозорий манікюр, а з аксесуарів підібрала до образу браслет і годинник.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А днями, нагадаємо, король та королева приймали керівників європейських установ у Королівському палаці у Брюсселі. Того дня на ній була темна сукня довжини міді з цікавим принтом, до якої дружина монарха підібрала бежеві туфлі на підборах і сумку з крокодилячої шкіри на короткій ручці.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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