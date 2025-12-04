Смарагдова сукня та діамантова тіара: королева Камілла сяяла в унікальних коштовностях на бенкеті

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер. На честь подружжя у Віндзорському замку влаштували розкішний бенкет, який відвідали король з королевою, принц і принцеса Уельські, герцог і герцогиня Единбурзькі, герцог і герцогиня Глостерські, принцеса Анна та сер Тім Лоуренс.

Королева Камілла, король Чарльз, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / © Associated Press

Її Величність королева Камілла обрала для вечірнього прийому смарагдову сукню від бренду Fiona Clare Aldridge з довгими рукавами, декольте та спідницею у складки. Тканина, з якої виконана сукня, мала квіткові візерунки і в деяких місцях також була доповнена мереживом.

Камілла доповнила вечірній образ орденами, тіарою «Дівчат Великої Британії та Ірландії» королеви Марії, приголомшливим кольє зі смарагдами та діамантами, що належало колись Маргарет Гревілл — світській левиці, яка заповіла свої прикраси королеві-матері, а також діамантовими браслетами та сережками.

Королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Уельська натомість обрала вперше за тривалий час нову тіару, чим дуже здивувала, оскільки останніми роками надавала перевагу тільки кільком улюбленим прикрасам. Кетрін з’явилася в унікальному виробі, який є не лише сімейною реліквією, а і надзвичайним витвором ювелірного мистецтва — це тіара, яка має назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії».