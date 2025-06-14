- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Смарагдовий колір їй личить: герцогиня Единбурзька Софі в неймовірному вбранні на параді
Дружина принца Едварда Софі, герцогиня Единбурзька, з'явилася на балконі Букінгемського палацу в день святкування офіційного дня народження короля Великої Британії.
Захід Trooping the Color супроводжувався парадом та появою членів британської королівської родини на публіці.
Софі обрала смарагдову сукню від бренду Beulah London з розкішними об'ємними рукавами, V-подібним декольте та ґудзиками.
Також герцогиня відповідно до протоколу одягла солом'яний капелюшок-таблетку від Jane Taylor, яку прикрашав великий бант з органзи.
Особливу увагу привернули золоті прикраси Софі, оскільки вона носила сережки від Giulia Barela, підвіску від G. Collins & Sons та лаконічні золотий браслет від Asprey, який вже неодноразово надягала.