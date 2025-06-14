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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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223
Час на прочитання
1 хв

Смарагдовий колір їй личить: герцогиня Единбурзька Софі в неймовірному вбранні на параді

Дружина принца Едварда Софі, герцогиня Единбурзька, з'явилася на балконі Букінгемського палацу в день святкування офіційного дня народження короля Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софі, герцогиня Единбурзька і Тімоті Лоренс - чоловік принцеси Анни

Софі, герцогиня Единбурзька і Тімоті Лоренс — чоловік принцеси Анни / © Getty Images

Захід Trooping the Color супроводжувався парадом та появою членів британської королівської родини на публіці.

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Софі обрала смарагдову сукню від бренду Beulah London з розкішними об'ємними рукавами, V-подібним декольте та ґудзиками.

Також герцогиня відповідно до протоколу одягла солом'яний капелюшок-таблетку від Jane Taylor, яку прикрашав великий бант з органзи.

Особливу увагу привернули золоті прикраси Софі, оскільки вона носила сережки від Giulia Barela, підвіску від G. Collins & Sons та лаконічні золотий браслет від Asprey, який вже неодноразово надягала.

Софі, герцогиня Единбурзька і Тімоті Лоренс — чоловік принцеси Анни / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька і Тімоті Лоренс — чоловік принцеси Анни / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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