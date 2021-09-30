Смілива герцогиня Кейт взяла до рук тарантула на ім'я Шарлотта, а її чоловік Вільям — змію

У середу принц Вільям і герцогиня Кетрін відвідали Північну Ірландію.

Ми вже розповідали вам, що королівська пара розпочала свій день з відвідин кампуса Маги Ольстерського університету, а потім провела деякий час в контактному зоопарку кампуса, де Кейт не побоялася взяти до рук тарантула на ім'я Шарлотта, а Вільям — змію. Фотографії облетіли вже всі світові ЗМІ, а сміливістю герцогині Кембриджської тепер захоплюється багато хто.

герцогиня Кейт / Getty Images

Тримаючи рептилію в руках принц Вільям розповів, що їхній старший син принц Джордж буде дуже засмучений, пише Hello!. Кейт в цей час розсміялася, а Вільям зазначив, що діти не повірять, що він зробив це (ймовірно герцог Кембриджський боїться змій).

Принц Вільям і герцогиня Кейт / Getty Images

Раніше Кейт розповідала, що їхні троє дітей дуже люблять природу і не байдужі до павуків. Навіть принцеса Шарлотта їх не боїться. 2018 року під час відвідування лісової школи Сеєрс Крофт і саду дикої природи в Паддінгтоні, Кейт сказала вчителям, що сама годинами разом зі своїми дітьми полює на павуків. Герцогиня в яскравому костюмі фіолетового кольору від Emilia Wickstead і туфлях-човниках мала приголомшливий вигляд.

До речі, під час відвідування кампуса герцогиню Кембріджську заскочили і зі склянкою пива Guinness в руках. Після публікації цього знімку в ЗМІ в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що, ймовірно, всі розмови про можливу четверту вагітність Кетрін так і залишаться навіки просто розмовами.

герцогиня Кейт / Getty Images

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Кейт і Вільям під час візиту до Північної Ірландії (9 фото)

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