"Сміливість бути талісманом": пес Патрон показався у службовому бронежилеті

"Сміливість бути талісманом": пес Патрон показався у службовому бронежилеті

В аккаунті відомого джек-рассел-тер'єра з'явилися нові світлини.

Популярний пес Патрон потішив своїх підписників новими світлинами, зробленими під час його служби. На них зірка соцмереж постав у службовому бронежилеті.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

А ще Патрон розповів фоловерам, що для нього означає бути сміливим.

"Я добре знаю, що таке сміливість. Я щодня працюю з найсміливішими людьми – моєю командою саперів ДСНС.

Та й у мене є вже власний чекпойнт сміливості:

Сміливість нагавкати на прем‘єр-міністра Канади

Сміливість знаходити те, що шукаєш (у моєму випадку - це міни)

Сміливість дуркувати вдома та бути дуже серйозним на роботі

Сміливість заснути на пресконференції

Сміливість кілька разів на день давати інтерв’ю світовим ЗМІ і розповідати у них про рідну Україну.

Пишаюсь жити в країні сміливців", - вважає пес.

А ще у профілі Патрона з'явилося миле фото, як він ніжився сьогодні зранку у теплому ліжечку і мріяв лизнути Надю Дорофєєву.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Понеділок, ранок. Лежу і думаю: ось би лизнути Дорофєєву!.." – написав господар від імені собаки.

Артистка прочитала бажання Патрона і відповіла йому в коментарях: " Аххахахаха, обожнюю".

Нагадаємо, раніше пес похизувався гарною вишиванкою.

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