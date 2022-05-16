Сміливий і милий: пес Патрон показав свої нові знімки

Відомий джек-рассел-тер'єр має багато підписниць-шанувальниць в Instagram.

Улюбленець українців і зірка Instagram - пес Патрон (а точніше, його господар) опублікував у Мережі свої нові фото. На них джек-рассел-тер'єр зазнімкований у формі. Сфотографували пса, мабуть, під час його служби у ДСНС.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Найсміливіший", - написано під світлиною.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Ох, цей сміливий і милий водночас погляд!

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

І одне фото зроблене під час відпочинку, коли з Патрона вже зняли службову форму.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Шанувальниці собаки не залишили світлини без уваги.

"Красунчик", "Гарний песик", "Дайте Патрончику вихідний, він втомився", "Які розумні оченята", "Патроша, ти зібрався на роботу, бережи себе, маленький", "Абажулька Патрончик", "Обережно, Патрончику! Ти сонечко України!", "Патроне привіт! Ти дуже класний пес! Тебе любить весь світ! Слава Україні! Героям слава!" - написали підписниці.

Раніше Патрон похизувався подарунком від своєї підписниці – красивою вишиванкою. Пес приміряв обновку, в якій його сфотографував господар.

Нагадаємо, пес Патрон працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області. 9 травня він отримав нагороду за свою роботу з рук президента України Володимира Зеленського – медаль "За віддану службу". Раніше було відомо, що собака допоміг знайти 236 вибухових пристроїв.

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