Сміливий пес Патрон показав, як рив траншею

Зірка соцмереж Патрон показав нову світлину і поділився повчальними відео дотримання мінної безпеки.

Пес-піротехнік Патрон опублікував в Instagram нове фото, на якому він риє траншею. Язик і ніс собаки забруднені у землю. Він із наполегливим поглядом демонструє фоловерам, що не втомився і буде далі працювати.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Доброго ранку, моя Instagram-зграя. Копаю вранішню траншею. Вечірня буде вже не така. Всім лизь", - написав пес.

Патрон також продовжує рубрику "Навчання мінної безпеки". Цього разу друг собаки - піротехнік ДСНС Василь Хміль – розповів про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Піротехнік вчергове зазначає, знайшовши вибухонебезпечні предмети, в жодному разі не підходьте і не чіпайте їх, телефонуйте 101.

Минулого разу Патрон поділився відео про правила безпеки з вибуховими елементами касетних снарядів.

Читайте також: