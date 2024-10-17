Сміливий вибір: молодший син Кейт і Вільяма Уельських розповів, ким хоче стати в майбутньому

Якось на заході молодшого сина принца та принцеси Уельських запитали, ким він хоче стати, коли виросте, і Луї здивував своєю відповіддю.

Після коронації короля Чарльза 2023 року принц Луї приєднався до своєї сім'ї на заході скаутів у Слау в межах кампанії королівської родини з заохочення волонтерства.

Беручи участь у заходах, принц Луї допомагав з живописом разом зі старшою сестрою Шарлоттою. Один із волонтерів запитав тоді хлопчика: "Ти, можливо, захочеш стати художником, коли виростеш?". На це принц Луї відповів: "Ні, льотчиком-винищувачем", пише Mirror.

Принц Луї на коронації Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Мрією Луї було піти стопами свого батька Вільяма, який навчився пілотувати літаки, служачи своїй країні. Після служби в армії, як командир взводу в групі Blues and Royals, принц Уельський пройшов льотну підготовку в Королівських військово-повітряних силах. І хоча Вільям не був льотчиком-винищувачем, він служив пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС, провівши три роки на авіабазі Веллі в Англсі. Той період особливо запам'ятався Вільяму та його дружині Кейт, які в той час саме вперше стали батьками та жили в Уельсі.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд має місце, де Кейт і Вільям оселилися після весілля.

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