Сміливо: 62-річна прем’єр-міністерка Франції одягла мінісукню на зустріч із південнокорейським колегою

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн зустрілася зі своїм колегою з Південної Кореї Хан Дак-Су у готелі Matignon у Парижі.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Для зустрічі Борн обрала сміливу чорну мінісукню, яка відкривала її стрункі коліна. Зверху політикиня одягла твідовий білий жакет в оливкову клітинку з білими ґудзиками. Аутфіт Елізабет доповнила чорними туфлями. Вона зробила скромну зачіску, прикрасила шию ланцюжком із кулоном і одягла на обличчя оптичні окуляри.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас на Європейському саміті в Гранаді з'явилася у блакитному костюмі, який складався зі спідниці за коліна і блузки з короткими рукавами і вузлом на животі.

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