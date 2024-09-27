Сміливо: експерша леді Франції Карла Бруні прийшла на фешншоу у прозорій спідниці

56-річна колишня перша леді Франції у короткому вбранні продемонструвала стрункі ноги.
Колишня перша леді Франції і модель Карла Бруні у відвертому образі з'явилася на показі колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Вона була одягнена у бежеве боді з глибоким вирізом і в оливковій прозорій короткій спідниці. Зверху Карла одягла шубу. Взута вона була у чорні лаковані босоніжки з ремінцями і на підборах.
Бруні розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Карла Бруні у жіночній білій сукні з декольте та в босоніжках і разом із чоловіком приїхала до Єлисейського палацу на прийом.
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