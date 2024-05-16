Сміливо: леді Вікторія Герві у прозорій сукні блиснула трусами у Каннах

Леді Вікторія Герві і цьогоріч на Каннському кінофестивалі вирішила запам'ятатися своїми провокаційними луками.

Фотографи зазнімкували Вікторію у готелі Martinez, перед її появою на червоній доріжці кінофестивалю.

Аристократка була одягнена у відверту блакитну прозору сукню з корсетним верхом і без бретельок, розшиту паєтками, бісером і пелюстками. Вбрання мало розріз спереду і прозору накидку-шлейф.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Під сукнею були нюдові труси, якими вона виблискувала перед присутніми.

Аутфіт Герві доповнила босоніжками з камінням і клатчем кольору металік із крокодилячою шкірою. Вона зробила зачіску з об'ємним начосом, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними діамантовими сережками.

Нагадаємо, на відкриття кінофестивалю леді Вікторія Герві одягла перламутрову сукню з декольте-серцем і стразами, доповнивши його білою кейп-накидкою з вишивкою на плечах та високою горловиною.

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