Сміливо: леді Вікторія Герві у прозорій сукні блиснула трусами у Каннах

Британська аристократка, світська левиця і модель любить епатувати публіку своїми відвертими вбраннями.
Леді Вікторія Герві і цьогоріч на Каннському кінофестивалі вирішила запам'ятатися своїми провокаційними луками.
Фотографи зазнімкували Вікторію у готелі Martinez, перед її появою на червоній доріжці кінофестивалю.
Аристократка була одягнена у відверту блакитну прозору сукню з корсетним верхом і без бретельок, розшиту паєтками, бісером і пелюстками. Вбрання мало розріз спереду і прозору накидку-шлейф.
Під сукнею були нюдові труси, якими вона виблискувала перед присутніми.
Аутфіт Герві доповнила босоніжками з камінням і клатчем кольору металік із крокодилячою шкірою. Вона зробила зачіску з об'ємним начосом, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними діамантовими сережками.
Нагадаємо, на відкриття кінофестивалю леді Вікторія Герві одягла перламутрову сукню з декольте-серцем і стразами, доповнивши його білою кейп-накидкою з вишивкою на плечах та високою горловиною.
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