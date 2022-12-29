Сміливо носить міні: 64-річна Сара Йоркська похизувалася зимовим луком

У різдвяно-новорічні канікули члени королівських сімей зазвичай відпочивають. Але тільки не Сара Йоркська.

64-річна Сара Фергюсон повернулася до роботи одразу після Різдва. Днями герцогиня поділилася новим знімком у Instagram і розповіла фоловерам, що йде підписувати книжки.

Одягнена Сара в зелене коротке пальто і чорні черевики на шнурку. На пальті у герцогині пришпилена брошка, що нагадує гілочку з ягодами. Під пальтом виднілася чорна кофта з високою горловиною і, мабуть, поєднувала її Сара зі спідницею теж чорного кольору.

"Іду підписувати книжки!", — написала у підписі до фото Сара.

Сара написала ще одну книжку "Леді, що інтригує", яка є продовженням її попередньої книжки "Її серце для компаса", що вийшла у серпні 2021 року.

Шанувальники написали їй, що в захваті від її образу і відзначили, що смарагдовий відтінок рудоволосій Сарі дуже пасує.

Нагадаємо, напередодні Різдва повідомлялося, що Сара проведе різдвяний період у Сандрінгемі разом з іншими членами королівської родини, але на королівській прогулянці до церкви святої Марії Магдалини вона не з'явилася.

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