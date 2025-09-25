Сміливий вибір: принцеса Катаріна-Амалія у мінісукні та високих шкіряних чоботях приїхала на ділову зустріч

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Реклама

Учора 21-річна спадкоємиця нідерландського престолу відвідала зустріч Bloomberg у готелі Plaza Hotele у Нью-Йорку.

Для цього виходу юна принцеса обрала трикотажну мінісукню з золотими ґудзиками на декольте, кілька з яких Амалія розстебнула, доповнивши вбрання високими шкіряними чоботями на підборах коричневого кольору та сумкою до тону.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса розпустила світле довге волосся, підібрала до образу золоті сережки-кільця, золоте кольє на шию, годинник теж із золота та кілька браслетів і каблучок. Легкий макіяж і світлий манікюр завершували образ королівської особи.

Реклама

Її мати, королева Максима, нагадаємо, відвідує Нью-Йорк як спеціальна представниця генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. Цього разу Катаріна-Амалія склала їй компанію і, як бачимо, теж має якісь робочі справи в цій поїздці.

Під час цієї поїздки ми вже бачили Катаріну-Амалію в кількох ділових луках. Вона одягала штанний костюм кольору запорошеної троянди від Max Mara в поєднанні з чорними туфлями-човниками на підборах.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Сільвія і королева Максима / © Getty Images

А також ми бачили її в чорному штанному костюмі в поєднанні з білою блузкою і бордових лакованих туфлях-човниках від Gianvito Rossi.