Сніданок королеви Камілли корисний для серця: що їсть дружина короля Чарльза вранці

Королева Камілла / © Associated Press

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Син Камілли — Том Паркер Боулз — раніше розповідав про напрочуд простий сніданок, яким насолоджується щоранку його мати, королева Камілла.

Хоча страва, безперечно, проста, Том пояснив, що Її Величність додає до неї ложку домашнього інгредієнта, який вона зберігає на своїй кухні. Цей класичний сніданок також отримав високу оцінку Британського фонду серця (BHF) за свої корисні для серця властивості завдяки високому вмісту клітковини, пише журнал Ok!.

Королева Камілла / © Associated Press

У своїй книжці «Кулінарія та корона», опублікованій 2024 року, Том написав: «Взимку моя мати, королева Камілла, щодня їсть вівсянку — просту, за винятком невеликої кількості власного меду. Вулики знаходяться в глибині поля в Рейміллі, в будинку, де ми з сестрою провели останні роки нашої юності. Цей мед ніжний і м’який, його однаково добре додавати як у добрий дарджилінгський чай, так і в кашу чи йогурт», — сказав Том.

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Том Паркер Боуоз / © Getty Images

Як уже зазначалося, Британський фонд серця раніше ставив вівсяну кашу вище за граноли, кукурудзяні пластівці, мюслі і навіть висівок як найбільш корисний для серця варіант сніданку. Це багато в чому пояснюється вмістом бета-глюкану — розчинної клітковини, яка сприяє зниженню рівня холестерину при щоденному споживанні не менше 3 г у рамках збалансованого здорового харчування.

А ось король Чарльз полюбляє їсти на сніданок зовсім іншу їжу, що ж це ми докладніше розповідали раніше.

Королева Камілла / © Getty Images

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