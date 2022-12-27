Сніг та мороз не перешкода: на Київщині волонтери продовжують відновлювати зруйновані будинки

Обстріли, морози, снігопади та надскладна ситуація з електропостачанням не стали на заваді волонтерам проєкту "Медіаоборона", які на добровольчих засадах продовжують відновлювати зруйновані війною будинки. Волонтери, меценати та забудовники об'єдналися, щоб допомогти українцям повернути втрачені домівки – і роблять це абсолютно безкоштовно та у найкоротші термни.

Пенсіонери Ніна та Василь Саханда із села Нове Залісся Бучанського району дивом пережили російську окупацію. У березні ворожа ракета впала просто біля їхнього будинку, лишивши літніх людей даху над головою. Відремонтувати будинок самостійно родина не взмозі, тож волонтерська допомога стала дуже доречною.

Організацію будівельних робіт взяли на себе волонтери проекту МЕДІАОБОРОНА та забудовник із Вінницької області Володимир Хоменко.

"Волонтери допомогли вибрати будинки, які найбільше потребують допомоги. Тому що більш багаті люди можуть самі відновити свої оселі, а у пенсіонерів грошей на відновлення, я знаю, немає", – розповідає Володимир Хоменко.

Коли декілька місяців тому будівельники вперше зайшли на подвір'я Ніни Петрівни та Василя Павловича, то стало зрозуміло, що завдання номер один – відновити в будинку дах. Адже якщо цього не зробити, то взимку стіни намокнуть і будинок остаточно стане непридатним для життя. Нову покрівлю звели за рекордні п'ять днів.

Окрім того, через погодні умови та спроби російських терористів знищити енергетичну інфраструктуру України утепленню будівлі приділяється особлива увага. Тому команда проєкту ухвалила рішення зробити сучасне опалення та утеплити фасад.

"У будь-якому будинку є енерговитратні елементи – це вікна, дах та фасад. У всіх будинках ми утеплювали фасади, утеплювали та робили нові дахи. А ще встановлювали нові склопакети. Без цього пережити зиму неможливо, враховуючи ще ситуацію з опаленням та відключенням електроенергії. Якщо ти отримуєш пенсію 3600 чи 4000 гривень, про які вікна може йти мова? Допомогти відбудувати житло можуть хіба що волнтери або благодійники", – розповів засновник "Медіаоборони" Олександр Дубінський.

Загалом, силами "Медіаоборони" у рамках ініціативи "Повернись додому" у деокупованих районах Київської області було відремонтовано вже шість будинків.

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