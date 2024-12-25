Софі у блакитному, а леді Луїза – бежевому: розглядаємо різдвяні образи герцогині Единбурзької та її дочки

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард приїхали до Сандрінгема зі своїми двома дітьми – леді Луїзою та Джеймсом.

Сім'я вирушила на церковну службу до церкви Святої Марії Магдалини у Норфолку, яку відвідує щороку на Різдво.

Леді Луїза та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

59-річна герцогиня Софі сяяла у вовняному пальті блакитного кольору з поясом на талії, яке доповнила високими кавовими чоботями на підборах і капелюхом з вуаллю. Вона зібрала волосся в низький хвіст, одягла лаконічні золоті сережки та підвіску на шию. У неї на пальці виблискувала заручальна каблучка, а на зап'ясті золотий браслет.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

21-річна леді Луїза Віндзор одягла бежеве двобортне пальто, до якого підібрала капелюшок в тон і туфлі з відкритою п'ятою на квадратних підборах і з застібкою навколо щиколотки. Її кучеряве волосся було зібрано частково в хвіст, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки-висячки.

Леді Луїза та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Принц Едвард і його син Джеймс були в костюмах та пальтах. Нагадаємо, раніше цього місяця Джеймс святкував сімнадцятиріччя, а ми розповідали цікаві факти про єдиного сина герцогині Софі та принца Едварда.

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