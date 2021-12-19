Софі Вессекська та принц Едвард представили свою різдвяну листівку

Графиня Софі Весекська та принц Едвард представили свою різдвяну листівку.

На фотографії, зробленій у червні на відкритому повітрі в гольф-клубі Forfar, Едвард одягнений у привабливий твідовий кілт Forfar, блакитні шкарпетки, синю сорочку і світло-коричневий жакет. А його дружина Софі у довгій чорній сукні з квітковим принтом та чорному піджаку, який вона доповнила аксесуарами, сірими туфлями на підборах, а в руках тримала блакитний клатч-конверт. Її волосся було зібране в хвіст, а на обличчі був легкий макіяж.

Від'єднали Earl and Countess of Wessex chose my picture for their Christmas Card this year.The picture was taken on a visit to Forfar Golf Club where the Earl made his debut in Forfar Tartan. #Christmas #Royals #christmascard #Forfar #Tartan #Scotland pic.twitter.com/1S9rpxw4xf — Rookie (@royalfocus1) December 19, 2021

На внутрішній стороні картки пари написано: "Вітаємо вас з Різдвом та Новим роком" і стоять підписи.

Листівка була опублікована у твітері фотографом, і шанувальники королівської родини поспішили поділитися своїми коментарями: "Яка чудова заспокійлива фотографія" та: "Прекрасне фото!".

Графиня Софі та принц Едвард (ліворуч), герцогиня Кетрін та принц Вільям (праворуч) / Associated Press

Раніше своє різдвяне фото вже представили принц Чарльз та герцогиня Камілла, а також принц Вільям та герцогиня Кембриджська.

Графиня Софі та принц Едвард / Getty Images

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