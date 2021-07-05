Софі Вессекська з сім'єю відвідала королівське кінне шоу у Віндзорі

Улюблена невістка королеви Єлизавети II чудово керує возом.

Дружину принца Едварда зазнімкували разом з родиною в третій день Королівського Віндзорського кінного шоу в домашньому парку Віндзорського замку.

графиня Софі / Getty Images

56-річна Софі була одягнена в жакет, білу сорочку і сині штани, через плече у неї висіла невелика сумка болотно-зеленого кольору, а на голові був синій капелюх з пір'ям.

Графиня Софі, принц Едвард і леді Луїза / Getty Images

Сидячи в возі, графиня Вессекська вже була одягнена в жакет синього кольору з квіткою і з усмішкою на обличчі керувала конем. Її 17-річну дочку леді Луїзу також сфотографували під час цього ж заняття.

Нагадаємо, керувати возом дуже любив чоловік королеви Єлизавети II, принц Філіп, який помер в квітні 2021 року у віці 99 років. Захоплення своєї онуки леді Луїзи він поділяв.

Леді Луїза / Getty Images

Монархиня також була присутня на кінному шоу, адже коні — її пристрасть з дитинства.

Читайте також: У квітковій сукні та з крокодилячим клатчем: Софі Вессекська з чоловіком приїхала до Шотландії

Графиня Вессекська Софі до і після весілля з принцом Едвардом (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання