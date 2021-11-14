Сьогодні без королеви: принц Чарльз та інші члени королівської родини відвідали службу біля Кенотафа

Члени британської королівської родини відвідали Кенотаф на Вайтхолл для покладання вінків та вшанування хвилиною мовчання з нагоди Дня пам'яті полеглих.
Королева Єлизавета II, нажаль, через розтягнення спини не змогла сьогодні бути присутньою. Хоча пропускала захід за весь час свого правління лише шість разів.
Від її імені були присутні принц Чарльз, сьогоднішній іменинник, а також його дружина Камілла, принц Вільям з дружиною Кетрін, графиня Софі Вессекська, принцеса Анна, принц Едвард, принцеса Олександра, герцог Кентський, герцог і герцогиня Глостерські, а також прем'єр-міністр Борис Джонсон.
У заяві Букінгемського палацу повідомлялося, що Її Величність розчарована тим, що змушена була пропустити службу. День пам'яті полеглих (Поминальна неділя) присвячений вкладу військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності під час двох світових війн та подальших конфліктів. У цей період члени королівської сім'ї на згадку про загиблих носять на своєму одязі брошки у вигляді червоного маку.
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