Сольний вихід: дочка королеви Летиції відвідала конференцію у Мадриді

Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – вже не вперше самостійно відвідує заходи.

Сьогодні кронпринцеса взяла участь у конференції з питань молоді та кібербезпеки під назвою "Насолоджуйтесь Інтернетом безпечно", організованою Національним інститутом кібербезпеки у середній школі імені Хуліо Верна у Мадриді.

Принцеса Леонор / Getty Images

А декількома днями раніше Леонор разом з батьками та молодшою сестрою Софією відвідувала центр для українських біженців у Посуело-де-Аларкон, куди приїхала одягнена в українську вишиванку. У цьому центрі королева Летиція продемонструвала багато уваги до українців, що було знято на фото.

Іспанська королівська родина / Getty Images

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