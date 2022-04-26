Соломія Вітвіцька передала військовим речі, які придбали після продажу золотої паралімпійської медалі Сергія Ємельянова

Чорнобиль - не лише місце страшної катастрофи 1986-го року. А й дуже популярний туристичний маршрут. Упродовж багатьох років зона відчуження приваблювала туристів.

Соломія Вітвіцька пригадала, що рівно рік тому була в Чорнобилі як звичайна туристка. Тоді у ведучої були геть інші відчуття. Інший настрій. Зараз, під час війни, коли стає зрозумілим, що станція може стати ціллю ядерних терористів, - усе навколо має ще небезпечніший вигляд. В сюжеті Соломія поділилася своїми відчуттями:

"Дорогою до Чорнобильської зони відчуження треба проїхати містами й селами, які відчули на собі, що таке російська армія. Дивитись на це нестерпно важко. Окупація, розбомблені будинки, підірвані мости".

В заздалегідь обумовленому місці Соломія має зустрітися зі своїм другом ще з мирного життя Олексієм, який був головою суду в одному з містечок Сумської області - ще тиждень після вторгнення він намагався працювати. Та коли це стало неможливим, він пішов до військкомату.

Соломія передала його роті бронежилети, тепловізор та інші потрібні армійцям речі, які були придбані після продажу золотої паралімпійської медалі Сергія Ємельянова. Олексій з товаришами по службі нині окопується на околицях Чорнобильської зони.

Сергій Ємельянов

Ведуча пригадує:

"Торік я так само заїжджала через КПП, але як туристка. Тут було багато туристичних автобусів із охочими на власні очі побачити наслідки найбільшої ядерної катастрофи 20 сторіччя. На торішніх відео я усміхаюся, бо падав сніг і мене веселив тутешній пес. Нині тут зовсім інша атмосфера".

Знаковим і завжди актуальним залишається напис на меморіалі “Життя - заради життя”.

"Віримо в нашу перемогу і мирний атом у мирній Україні", - каже Соломія.

Яким нині є Чорнобиль, що раніше був популярним туристичним маршрутом (жестовою мовою)

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