Соломія Вітвіцька показала, як з Осадчою і Добриднєвою завітали з концертом в "Охматдит"

Соломія Вітвіцька показала, як з Осадчою і Добриднєвою завітали з концертом в "Охматдит"

Ведуча ТСН щотижня організовує для пацієнтів і медичних працівників невеличке свято.

Соломія Вітвіцька щоп'ятниці організовує для пацієнтів і медичного персоналу "Охматдиту" концерти, щоб підняти бойовий дух і віру у перемогу.

Цього разу у заході взяли участь Анна Добриднєва, Катя Осадча і артисти Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина".

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

В Instagram Вітвіцька опублікувала фото та відео з концерту.

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

"Традиційна п’ятнична зустріч в @ohmatdyt. Дякую усім артистам, що долучаються і повертають нас хоча б на трошки в довоєнні часи.

@kosadcha твої слова і справи додають наснаги. @kalynafolk ви неймовірні! І зарядили нас усіх на цілий тиждень вперед. @anna_dobrydneva знаю, що домчала зі Львова.

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

І побачимося вже наступної п’ятниці в @ohmatdyt. Разом до Перемоги і нашої української мрії", - написала Соломія.

Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

До речі, вчора Осадча показала свої знімки з лікарні, де вітала медсестер з їхнім професійним святом.

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