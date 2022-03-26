Сьомий день туру принца Вільяма та герцогині Кетрін: дощ, яхтинг та прийом

Сьомий день туру принца Вільяма та герцогині Кетрін: дощ, яхтинг та прийом

Герцог та герцогиня Кембриджські відвідують Беліз, Ямайку та Багами від імені Її Величності Королеви з нагоди платинового ювілею її правління.

Восьмиденний тур проходить із суботи, 19 березня, по суботу, 26 березня, і є їх першим спільним офіційним закордонним туром з моменту появи COVID-19 у 2020 році.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Сьомий день туру був досить насиченим.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Спочатку Кетрін, герцогиня Кембриджська, під зливою відвідала початкову школу Сібіл Страчан. Коли дощ припинився, Кейт посадила дерево на шкільному дворі. Для виходу герцогиня одягла сукню від Self-Portrait.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Потім герцог і герцогиня Кембриджські взяли участь у вітрильній регаті в Нассау.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Увечері пара відвідала урочистий прийом у генерал-губернатора острова в готелі Baha Mar Resort 25 березня 2022 року в Нассау, Багами. Для віялового виходу Кейт обрала розкішну сіро-блакитну перлинну сукню від Phillipa Lepley.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

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