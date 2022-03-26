Сьомий день туру принца Вільяма та герцогині Кетрін: дощ, яхтинг та прийом

Герцог та герцогиня Кембриджські відвідують Беліз, Ямайку та Багами від імені Її Величності Королеви з нагоди платинового ювілею її правління.
Восьмиденний тур проходить із суботи, 19 березня, по суботу, 26 березня, і є їх першим спільним офіційним закордонним туром з моменту появи COVID-19 у 2020 році.
Сьомий день туру був досить насиченим.
Спочатку Кетрін, герцогиня Кембриджська, під зливою відвідала початкову школу Сібіл Страчан. Коли дощ припинився, Кейт посадила дерево на шкільному дворі. Для виходу герцогиня одягла сукню від Self-Portrait.
Потім герцог і герцогиня Кембриджські взяли участь у вітрильній регаті в Нассау.
Увечері пара відвідала урочистий прийом у генерал-губернатора острова в готелі Baha Mar Resort 25 березня 2022 року в Нассау, Багами. Для віялового виходу Кейт обрала розкішну сіро-блакитну перлинну сукню від Phillipa Lepley.
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