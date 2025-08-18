Сорочка в гардеробі принцеси Уельської Кейт: розглядаємо стильні образи

Принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Денім

Сорочку з деніму Кетрін носила під час візиту до Шотландії разом із принцом Вільямом, коли вони у квітні цього року відвідували острови Малл та Айона, де поспілкувалися із сільськими жителями островів. Того дня Кетрін носила лляну сорочку від бренду Boden, яку одягла у поєднанні з вузькими штанями і подовженим блейзером.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Смужка

Для відвідування Саду добробуту Королівського садівничого товариства в Колчестерській лікарні в липні принцеса Уельська обрала сорочку з бавовняного попліну в смужку від Ralph Lauren і доповнила її жакетом у тонку смужку Blaze Milano.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Біла

На виставку квітів у Челсі принцеса Кейт кілька років тому приїжджала у білій сорочці від Mih Jeans, яку поєднувала з широкими бежевими штанями з високою талією і коричневим плетеним поясом. Білий колір — класика і Кетрін він пасує.

Реклама

Принцеса Кейт / © Getty Images

Також білу сорочку із закоченими рукавами Кейт носила під час візиту до Бутану з принцом Вільямом 2016 року. Тоді вони вирушили у похід до Паро Такцанг, монастиря «Гніздо тигра». Кетрін доповнила сорочку жилетом, що підкреслює фігуру та штанями кольору гакі.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували стильні образи Меган Маркл у білій сорочці для повсякденного життя та виходів у світ.