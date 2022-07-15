Сорок років з однією зачіскою: чому герцогиня Камілла, як і королева, не змінює укладання

До 75 років у кожної жінки набереться безліч фотографій з різними зачісками, стрижками та укладаннями, вдалим і не дуже кольором волосся та іншими б'ють експериментами з волоссям. Але членів британської королівської родини це не стосується.

Ви, напевно, помітили, що королева Єлизавета вже багато років не змінює ані зачіску, ані укладання. Те саме стосується й інших жінок старшого покоління британської королівської родини.

Видання Daily Mail стверджує, що такий підхід до цієї частини образу не випадковий. Члени королівської сім'ї, у тому числі королева та принцеса Анна, не змінюють зачіску протягом багатьох років, тому що намагаються зосередити увагу на своїй роботі, а не на зовнішньому вигляді. Це не тільки зводить до мінімуму коментарі до їхньої зовнішності, але також означає, що представники громадськості можуть легко виділити їх у натовпі.

Герцогиня Корнуольська, задовго до входження до королівської родини визначилася із зачіскою, яку не змінює все своє доросле життя. Фірмові холодні світлі локони Камілли, м'який чубчик і боб каре з пір'ям дебютували в 1970-х роках, і з того часу залишалися майже незмінними.

Чарльз та Камілла 1979 рік. / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла 1999 рік.

Чарльз та Камілла 1999 рік.

Герцогиня Корнуольська Камілла 2004 рік.

Герцогиня Корнуольська Камілла 2013 рік.

Герцогиня Корнуольська Камілла 2016 рік.

Герцогиня Корнуольська Камілла 2018 рік.

Герцогиня Корнуольська Камілла 2022 рік.

Коли її волосся ставало занадто кучерявим і об'ємним, Камілла, пом'якшувала форму. Вона також змінила жовтуватий колір на платиновий блонд. У дев'яностих і нульових волосся Камілл мало злегка старомодний вигляд, але останнім часом вона вміло внесла невеликі зміни, які сприяли її новому гламурному зовнішньому вигляду.

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