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Сорок років з однією зачіскою: чому герцогиня Камілла, як і королева, не змінює укладання

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Сорок років з однією зачіскою: чому герцогиня Камілла, як і королева, не змінює укладання

Герцогиня Корнуольська Камілла 2004 рік.

До 75 років у кожної жінки набереться безліч фотографій з різними зачісками, стрижками та укладаннями, вдалим і не дуже кольором волосся та іншими б'ють експериментами з волоссям. Але членів британської королівської родини це не стосується.

Ви, напевно, помітили, що королева Єлизавета вже багато років не змінює ані зачіску, ані укладання. Те саме стосується й інших жінок старшого покоління британської королівської родини.

Видання Daily Mail стверджує, що такий підхід до цієї частини образу не випадковий. Члени королівської сім'ї, у тому числі королева та принцеса Анна, не змінюють зачіску протягом багатьох років, тому що намагаються зосередити увагу на своїй роботі, а не на зовнішньому вигляді.  Це не тільки зводить до мінімуму коментарі до їхньої зовнішності, але також означає, що представники громадськості можуть легко виділити їх у натовпі.

Герцогиня Корнуольська, задовго до входження до королівської родини визначилася із зачіскою, яку не змінює все своє доросле життя. Фірмові холодні світлі локони Камілли, м'який чубчик і боб каре з пір'ям дебютували в 1970-х роках, і з того часу залишалися майже незмінними.

Чарльз та Камілла 1979 рік. / © Getty Images
Чарльз та Камілла 1979 рік. / Фото: Getty Images
Герцогиня Корнуольська Камілла 1999 рік. / ©
Герцогиня Корнуольська Камілла 1999 рік.
Чарльз та Камілла 1999 рік. / ©
Чарльз та Камілла 1999 рік.
Герцогиня Корнуольська Камілла 2004 рік. / ©
Герцогиня Корнуольська Камілла 2004 рік.
Герцогиня Корнуольська Камілла 2013 рік. / ©
Герцогиня Корнуольська Камілла 2013 рік.
Герцогиня Корнуольська Камілла 2016 рік. / ©
Герцогиня Корнуольська Камілла 2016 рік.
Герцогиня Корнуольська Камілла 2018 рік. / ©
Герцогиня Корнуольська Камілла 2018 рік.
Герцогиня Корнуольська Камілла 2022 рік. / ©
Герцогиня Корнуольська Камілла 2022 рік.

Коли її волосся ставало занадто кучерявим і об'ємним, Камілла, пом'якшувала форму. Вона також змінила жовтуватий колір на платиновий блонд. У дев'яностих і нульових волосся Камілл мало злегка старомодний вигляд, але останнім часом вона вміло внесла невеликі зміни, які сприяли її новому гламурному зовнішньому вигляду.

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