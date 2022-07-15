Сорок років з однією зачіскою: чому герцогиня Камілла, як і королева, не змінює укладання

До 75 років у кожної жінки набереться безліч фотографій з різними зачісками, стрижками та укладаннями, вдалим і не дуже кольором волосся та іншими б'ють експериментами з волоссям. Але членів британської королівської родини це не стосується.
Ви, напевно, помітили, що королева Єлизавета вже багато років не змінює ані зачіску, ані укладання. Те саме стосується й інших жінок старшого покоління британської королівської родини.
Видання Daily Mail стверджує, що такий підхід до цієї частини образу не випадковий. Члени королівської сім'ї, у тому числі королева та принцеса Анна, не змінюють зачіску протягом багатьох років, тому що намагаються зосередити увагу на своїй роботі, а не на зовнішньому вигляді. Це не тільки зводить до мінімуму коментарі до їхньої зовнішності, але також означає, що представники громадськості можуть легко виділити їх у натовпі.
Герцогиня Корнуольська, задовго до входження до королівської родини визначилася із зачіскою, яку не змінює все своє доросле життя. Фірмові холодні світлі локони Камілли, м'який чубчик і боб каре з пір'ям дебютували в 1970-х роках, і з того часу залишалися майже незмінними.
Коли її волосся ставало занадто кучерявим і об'ємним, Камілла, пом'якшувала форму. Вона також змінила жовтуватий колір на платиновий блонд. У дев'яностих і нульових волосся Камілл мало злегка старомодний вигляд, але останнім часом вона вміло внесла невеликі зміни, які сприяли її новому гламурному зовнішньому вигляду.
Читайте також:
- Зворушила всіх на фото із собакою: герцогиня Камілла влаштувала прийом для благодійної організації
- У зеленій сукні-сорочці та з ідеальним укладанням: герцогиня Камілла відвідала кілька заходів в Уельсі
- Герцогиня Камілла розкрила секрет їхнього щасливого шлюбу з принцом Чарльзом