Sotheby's запустив аукціон сучасного мистецтва для збирання коштів на допомогу Україні

Sotheby's запустив аукціон сучасного мистецтва для збирання коштів на допомогу Україні

Дохід від продажу буде передано Міжнародному комітету порятунку.

Sotheby's запустив у Лондоні аукціон сучасного мистецтва для збирання грошей потерпілим від війни українським сім'ям. На продаж було виставлено 28 робіт, 15 із яких створено українськими митцями.

Серед відомих особистостей, які надали для аукціону свої роботи були: Назар Білик, Марія Білян, Оксана Мась, Рейчел Нібоун, Цадок Бен-Девід та Річард Дікон – поважний британський скульптор, лауреат премії Тернера.

Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images

"Неможливо не бути зворушеним подіями в Україні", — зазначає керівний директор Sotheby's Себастьян Фейї. "І завдяки цим щедрим пожертвуванням художників і галеристів цей продаж безпосередньо допоможе тим, хто змушений був виїхати внаслідок кризи в Україні".

Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images

Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images

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