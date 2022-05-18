Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Sotheby's запустив аукціон сучасного мистецтва для збирання коштів на допомогу Україні

Дата публікації
Перегляди
140
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Sotheby's запустив аукціон сучасного мистецтва для збирання коштів на допомогу Україні

Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images

Дохід від продажу буде передано Міжнародному комітету порятунку.

Sotheby's запустив у Лондоні аукціон сучасного мистецтва для збирання грошей потерпілим від війни українським сім'ям. На продаж було виставлено 28 робіт, 15 із яких створено українськими митцями.

Серед відомих особистостей, які надали для аукціону свої роботи були: Назар Білик, Марія Білян, Оксана Мась, Рейчел Нібоун, Цадок Бен-Девід та Річард Дікон – поважний британський скульптор, лауреат премії Тернера.

Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / © Getty Images
Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images

"Неможливо не бути зворушеним подіями в Україні", — зазначає керівний директор Sotheby's Себастьян Фейї. "І завдяки цим щедрим пожертвуванням художників і галеристів цей продаж безпосередньо допоможе тим, хто змушений був виїхати внаслідок кризи в Україні".

Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / © Getty Images
Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images
Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / © Getty Images
Аукціон Sotheby's для допомоги Україні / Фото: Getty Images

Читайте також:

В Україні відновлюють роботу заклади культури та мистецтв: як працюватимуть театри

В Україні відновлюють роботу заклади культури та мистецтв: як працюватимуть театри
Наступна публікація