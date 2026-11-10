Спадкова принцеса Інгрід Олександра з батьком-королем взяли участь у спортивному забігу

Король Гокон VIII та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Реклама

Пізніше стало відомо, що вони вирушили на Французьку Рів'єру для участі у спортивному заході завдовжки понад 42 кілометри.

Це був перший випадок, коли король і спадкова принцеса перебували за межами країни одночасно після смерті короля Гаральда V у серпні 2026 року.

Реклама

Однак те, що спочатку здавалося сімейним відпочинком, у результаті потрапило до заголовків новин через подію, мало пов'язану з їхніми офіційними обов'язками.

Реклама

Гокон та Інгрід Олександра вирушили на південь Франції, щоб взяти участь у марафоні французькою Рів'єрою, який відбувся минулої неділі. Забіг зібрав тисячі бігунів на дистанції 42,195 кілометра між Ніццою та Каннами, що пролягає вздовж більшої частини середземноморського узбережжя, повідомляє норвезький палац.

Король Гокон VIII та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

За даними норвезького телеканалу TV 2, король та його дочка зареєструвалися під своїми звичайними іменами та змагалися разом з іншими учасниками.

Відомо, що король Гокон VIII пробіг марафон за 4 години 43 хвилини та одну секунду. Цей час дозволив монарху посісти 8961 місце у загальному заліку та 934 місце у своїй віковій групі, підтримуючи середній темп 6 хвилин 42 секунди на кілометр. А результат пробіжки його доньки та майбутньої королеви Норвегії – залишився невідомим через технічні нюанси.

Зазначимо, що дружина короля Гокона – королева Метте-Маріт залишилася вдома в Осло, вона продовжує відновлюватися після перенесеної операції з трансплантації легень та її графік до літа 2027 року повністю звільнений від робочих заходів.

Реклама

Новини партнерів