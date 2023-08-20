Спадковій принцесі Норвегії виповнилося 50: палац поділився фотографіями

У королівському акаунті поділилися серією фотографій кронпринцеси, щоб відсвяткувати її день народження.

"Вітаємо зі святом, кронпринцеса Метте-Маріт! Цього літа спадковому принцу та спадковій принцесі виповнилося 50 років, і в п'ятницю наступного тижня вони зберуть гостей з усієї країни на вечірку на задньому дворі палацу. Цей день співпадає з річницею весілля пари", — йдеться у повідомленні під фото.

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Пара одружилася 25 серпня 2001 року у кафедральному соборі в Осло. Після заміжжя Метте-Маріт здобула титул Королівської Високості Кронпринцеси Норвегії. Наразі пара спільно з дітьми проживає за межами Осло, у маєтку Скаугум.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Ще до шлюбу зі спадковим принцом Метте-Маріт народила сина Маріуса, він є пасинком принца Гокона. Вже в шлюбі у пари народилася дочка Інгрід Олександра – майбутня королева Норвегії, а також син принц Сверре, він з'явився на світ роком пізніше 2005-го.

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