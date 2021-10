Спадкоємцям доведеться зачекати: королева Єлизавета II заявила, що почувається набагато молодшою за свої роки

Королева Єлизавета II / Associated Press

З тростиною або без, королева Єлизавета II не поспішає віддавати трон спадкоємцям і заявляє, що почувається прекрасно.

Зазвичай монархиня нагороджує інших почестями, але цього разу їй запропонували незвичайний титул. Однак Її Величність "ввічливо, але твердо" відмовилася від нагороди The Oldie of the Year Awards (тобто нагорода жінці почесного віку), заявивши, що вона не відповідає відповідним критеріям.

Королева Єлизавета II / Associated Press

95-річна Єлизавета II люб'язно відмовилася від нагороди британського журналу The Oldie заявивши: "Ви настільки старі, наскільки відчуваєте себе такими". У ввічливій, але категоричній письмовій відмові Її Величність зауважила, що не відповідає критеріям журналу. Нагороду журнал вручає раз на рік представникам старшого покоління, які багато чого досягли.

В листі, опублікованому в новому номері журналу, її помічник особистий секретар Том Ленг-Бейкер написав: "Її Величність вважає, що ви настільки старі, наскільки вам здається, тому королева не вважає, що вона відповідає відповідним критеріям, щоб мати можливість прийняти нагороду і сподівається, що ви знайдете більш гідного кандидата", — пише Hello!.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нещодавно королева кілька разів з'явилася на публіці з тростиною. Але це зовсім не означає, що вона погано почувалася. Наступного року монархиня планує масштабно відсвяткувати платиновий ювілей свого царювання на троні. А вчора Її Величність вітала впливових гостей на заході у Віндзорському замку.

