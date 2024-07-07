Спадкоємець на трибунах: принц Вільям не стримував емоцій, підтримуючи збірну Англії на Євро-2024

До Дюссельдорфа принц Уельський прибув один, не взявши із собою старшого сина принца Джорджа, хоча шанувальники очікували, що онук короля Чарльза може там з'явитися.
Принц Вільям відвідав Німеччину, щоб підтримати збірну Англії у чвертьфінальному матчі Євро-2024 проти Швейцарії на "Дюссельдорф Арені" 6 липня. Будучи президентом Футбольної асоціації, 42-річний Вільям є давнім шанувальником футболу та часто відвідує матчі, щоб підтримати команду.
Фотографи зробили кілька особливо захопливих кадрів, де спадкоємець британського престолу нервував, радів і виявляв увесь спектр можливих емоцій на матчі, який завершився перемогою збірної Англії після серії пенальті.
"Кусаю нігті до самого кінця. Чудова робота збірна Англії! Півфінали ось і настали! Ми віримо", — написав принц Уельський у соцмережах.
Завдяки цій перемозі Англія вийшла до півфіналу Євро-2024. Тож очікуємо, що на півфінал принц Уельський таки приїде із сином Джорджем, який так само, як і тато, дуже любить футбол.
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