Спадкоємець на трибунах: принц Вільям не стримував емоцій, підтримуючи збірну Англії на Євро-2024

До Дюссельдорфа принц Уельський прибув один, не взявши із собою старшого сина принца Джорджа, хоча шанувальники очікували, що онук короля Чарльза може там з'явитися.

Принц Вільям відвідав Німеччину, щоб підтримати збірну Англії у чвертьфінальному матчі Євро-2024 проти Швейцарії на "Дюссельдорф Арені" 6 липня. Будучи президентом Футбольної асоціації, 42-річний Вільям є давнім шанувальником футболу та часто відвідує матчі, щоб підтримати команду.

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

Фотографи зробили кілька особливо захопливих кадрів, де спадкоємець британського престолу нервував, радів і виявляв увесь спектр можливих емоцій на матчі, який завершився перемогою збірної Англії після серії пенальті.

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

"Кусаю нігті до самого кінця. Чудова робота збірна Англії! Півфінали ось і настали! Ми віримо", — написав принц Уельський у соцмережах.

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Завдяки цій перемозі Англія вийшла до півфіналу Євро-2024. Тож очікуємо, що на півфінал принц Уельський таки приїде із сином Джорджем, який так само, як і тато, дуже любить футбол.

Принц Вільям та футболіст збірної Англії Трент Олександр-Арнольд після перемоги Англії на матчі зі Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

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