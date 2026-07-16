Спадкоємець престолу дуже засмучений: що сказав принц Вільям після вильоту збірної Англії з Чемпіонату світу з футболу

Принц Вільям / © Associated Press

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Принц Уельський заявив, що він «дуже засмучений» після поразки Англії у грі з Аргентиною у півфіналі чемпіонату світу з футболу.

Невдовзі після поразки Англії від Аргентини з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу з футболу принц Уельський опублікував повідомлення у Instagram, у якому високо оцінив зусилля команди протягом усього турніру.

© Instagram принца і принцеси Уельских

«Спустошений. Англія, ви зробили все можливе, і ми всі дуже пишаємося вами», - написав Вільям. «Дякую всім, хто був на полі та за його межами, за неймовірний турнір. Ваша боротьба та віра надихнули нас усіх. Найбільша зіграна збірна Англії на турнірі. Тримайте голови високо», - написав спадкоємець престолу.

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Після того, як Ентоні Гордон вивів Англію вперед у другому таймі, Аргентина відігралася, забивши два голи наприкінці матчу, тим самим поклавши край надіям Англії на вихід у фінал чемпіонату світу вперше від 1966 року. Лаутаро Мартінес забив переможний гол у доданий час після передачі Ліонеля Мессі, забезпечивши Аргентині вихід у фінал, який відбудеться у неділю проти Іспанії у Нью-Джерсі.

Принц Вільям / © Getty Images

Також відомо, що після поразки Англії принц Вільям більше не поїде до США на фінал чемпіонату світу з футболу, хоч раніше заявляв, що відвідає турнір лише у разі виходу Англії до фіналу.

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