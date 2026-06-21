Спадкоємець престолу - принц Джордж - оконфузився на параді в Лондоні, але це назвали "милим моментом"

Принц Джордж і принц Луї / © Getty Images

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Минулими вихідними молодий принц відвідав разом із сім'єю парад Trooping the Colour, який традиційно ознаменує святкування дня народження монарха.

Принца Джорджа похвалили за самовладання після того, як його зазнімкували на камеру, коли він стримував чхання до закінчення національного гімну під час урочистого заходу.

Принц Джордж і принц Луї / © Getty Images

Другий у черзі на британський престол приєднався до своїх батьків, принца і принцеси Уельської, і брата і сестри, принцеси Шарлотта і принца Луї, на балконі Букінгемського палацу в суботу вдень, щоб подивитися повітряний парад Королівських ВПС.

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Коли заграла мелодія «Боже, бережи короля», Джордж швидко випростався по стійці смирно. Він уважно слухав до кінця національного гімну, після чого прикрив рот рукою і чхнув. Мама Кетрін швидко перевірила, як справи у сина, і він заспокоїв її усмішкою.

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Луї / © Getty Images

«Принц Джордж заслуговує на медаль за такий рівень самовладання. Він стримав чхання протягом усієї пісні «Боже, бережи короля» і випустив його лише після закінчення. Бездоганне почуття часу!», - написали королівські шанувальники у соцмережах.

Тим часом молодший син Уельських теж опинився в центрі уваги публіки і, як завжди, пустував.

Родина Уельських на параді Trooping the Colour / © Associated Press

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