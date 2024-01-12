Спадкоємиці нідерландського трону приписують роман: принцесу Катаріну-Амалію заскочили з хлопцем

Нідерландський журнал Privé повідомляє, що Борис є сином покійного принца Кардама Тирновського. Тепер його пов'язують зі спадковою принцесою Катаріною-Амалією, і їх навіть помітили разом на одному світському весіллі у жовтні минулого року. Знімки опублікувало видання Daily Mail.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Борис народився в Мадриді в жовтні 1997 року в сім'ї принца Кардама та Міріам Унгрія-і-Лопес. Його батько, на жаль, помер 2015 року, а 2022 року мати знову вийшла заміж, що дало Борису зв'язок з іншою королівською родиною. Його вітчим — принц Газі бін Мухаммад, двоюрідний брат короля Йорданії Абдалли ІІ. Борис скульптор, який навчався в Лондонській школі образотворчих мистецтв на Вімблдоні, є спадкоємцем неіснуючого болгарського престолу.

Окрім цих зв'язків, Борис також має тісні зв'язки з іспанською королівською сім'єю – особливо після смерті батька.

За даними іспанського журналу Hola! Бориса та Катаріну-Амалію пов'язує близька дружба. Вони мають спільних друзів, з якими вони проводять час, коли Катаріна-Амалія приїжджає до Мадрида. Про роман поки що не йдеться, але інтерес до персони принцеси з боку преси лише зростає. Ще б пак, адже вона майбутня королева Нідерландів.

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