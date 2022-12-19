Спадкоємиця трону зустрічала ялинки: як кронпринцеса Вікторія готується до Різдва

В Instagram королівської родини опублікували фото спадкової пари на тлі зелених красунь.

"Цього року ялини були надані студентським союзом Університету лісового господарства в Умео. Від1960-х років студенти програми мисливців Шведського сільськогосподарського університету (SLU) передають королю кілька різдвяних ялинок. Королівська ялиця отримала свою назву від цієї традиції, спочатку її називали норвезькою", - зазначено в підписі.

Майбутня королева Швеції прийшла на захід у червоному вбранні, доповнивши його коротким чорним пальтом та туфлями-човниками в тон. Її чоловік був у пальті, костюмі і доповнив образ яскравою краваткою.

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