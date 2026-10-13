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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — потрапила у конфуз на параді в Мадриді

Із принцесою Леонор на святковому параді стався конфузний інцидент.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп VI і принцеса Леонор

Король Філіп VI і принцеса Леонор / © Getty Images

Під час параду у принцеси стався інцидент із значком Ордену Золотого Руна на парадній військовій формі, яку вона носила. Леонор не змогла втримати значок, що прикрашав верхню частину краватки, від того, щоб він не впав.

За кілька секунд до початку виконання національного гімну перші звуки горна сповістили про те, що король і королева посіли свої місця на невеликому подіумі. У цей момент сам король вказав своїй старшій дочці, де розташована емблема, що тільки-но впала, і принцеса швидко її підняла. Відео поділилося видання vanitatis.

Король Філіп VI і принцеса Леонор / © Getty Images

Король Філіп VI і принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор нахилилася, взяла свої відзнаки і тримала їх доти, доки через кілька хвилин ситуація не стала менш формальною, і вона змогла причепити їх, не турбуючись про те, як вони сидітимуть. Король Філіп VI також охоче допоміг дочці правильно їх розташувати.

Опинившись у королівській ложі, король, королева та його дві дочки також спостерігали за парадом на честь Національного дня Іспанії.

Королівська родина Іспанії / © Associated Press

Королівська родина Іспанії / © Associated Press

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