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Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — потрапила у конфуз на параді в Мадриді
Із принцесою Леонор на святковому параді стався конфузний інцидент.
Під час параду у принцеси стався інцидент із значком Ордену Золотого Руна на парадній військовій формі, яку вона носила. Леонор не змогла втримати значок, що прикрашав верхню частину краватки, від того, щоб він не впав.
За кілька секунд до початку виконання національного гімну перші звуки горна сповістили про те, що король і королева посіли свої місця на невеликому подіумі. У цей момент сам король вказав своїй старшій дочці, де розташована емблема, що тільки-но впала, і принцеса швидко її підняла. Відео поділилося видання vanitatis.
Леонор нахилилася, взяла свої відзнаки і тримала їх доти, доки через кілька хвилин ситуація не стала менш формальною, і вона змогла причепити їх, не турбуючись про те, як вони сидітимуть. Король Філіп VI також охоче допоміг дочці правильно їх розташувати.
Опинившись у королівській ложі, король, королева та його дві дочки також спостерігали за парадом на честь Національного дня Іспанії.