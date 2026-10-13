Король Філіп VI і принцеса Леонор / © Getty Images

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Під час параду у принцеси стався інцидент із значком Ордену Золотого Руна на парадній військовій формі, яку вона носила. Леонор не змогла втримати значок, що прикрашав верхню частину краватки, від того, щоб він не впав.

За кілька секунд до початку виконання національного гімну перші звуки горна сповістили про те, що король і королева посіли свої місця на невеликому подіумі. У цей момент сам король вказав своїй старшій дочці, де розташована емблема, що тільки-но впала, і принцеса швидко її підняла. Відео поділилося видання vanitatis.

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Король Філіп VI і принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор нахилилася, взяла свої відзнаки і тримала їх доти, доки через кілька хвилин ситуація не стала менш формальною, і вона змогла причепити їх, не турбуючись про те, як вони сидітимуть. Король Філіп VI також охоче допоміг дочці правильно їх розташувати.

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Опинившись у королівській ложі, король, королева та його дві дочки також спостерігали за парадом на честь Національного дня Іспанії.

Королівська родина Іспанії / © Associated Press

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