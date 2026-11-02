Спадкоємиця норвезького престолу Інгрід Олександра змінила колір волосся

Принцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

Реклама

22-річна принцеса прийняла у Королівському палаці в Осло представників молодіжної кампанії солідарності Operasjon Dagsverk та партнерських організацій. Цей захід став її першою самостійною аудієнцією як спадкоємиці престолу.

Ця зустріч також ознаменувала першу аудієнцію кронпринцеси Інгрід Олександри у її новому кабінеті, де її батько багато років працював до того, як став королем Гоконом VIII у серпні після смерті короля Гаральда V.

Реклама

Король Гокон VIII та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Інгрід Олександра отримала свій перший кабінет у палаці, коли їй виповнилося 18 років у січні 2022 року, але тепер вона переїхала до кімнати, яка традиційно використовується спадкоємцем престолу Норвегії, тоді як король Гокон зайняв кабінет монарха.

Реклама

Захід відбувся напередодні щорічного благодійного дня Operasjon Dagsverk 29 жовтня, коли учні по всій Норвегії проводять навчальний день, збираючи кошти для міжнародного освітнього проєкту. Цього року виручені кошти підуть на підтримку Equal Education, молодіжної організації, яка працює над створенням більш безпечних та справедливих шкіл у Південній Африці, як зазначено у оголошенні про кампанію.

Для заходу принцеса Інгрід Олександра обрала синій жакет і штани, а також трохи змінила колір волосся, тепер воно стало світлішого відтінку.

Принцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

Кронпринцеса Інгрід Олександра успішно виконує свою нову роль спадкоємиці престолу. Лише за шість днів до своєї сольної аудієнції вона вперше як спадкоємиця престолу відвідала щорічний парламентський банкет Норвегії.

Принцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

Новини партнерів